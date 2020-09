Comunali: De Corato, grillini usa e getta, Sala scarica il M5s in caduta libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Beppe Sala ha dichiarato che se si votasse domani non si presenterebbe insieme al Movimento 5 Stelle. Questa dichiarazione ci dice due cose: la prima è che, a questo punto, è scontata la candidatura di Sala alle amministrative del 2021, nonostante tutti i balletti dei 'non so' fatti finora; la seconda è che i grillini, dopo il flop alle regionali, vengono scaricati sprezzantemente. A livello nazionale servono ancora al Pd per mantenere la compagine governativa e non andare al voto, per questo Zingaretti finge di non sapere che sono ormai in caduta libera (ma lo sa benissimo). A livello locale invece un'alleanza con i 5 stelle può fare soltanto danni, come Sala sa bene", lo afferma Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, commentando le dichiarazioni del sindaco Sala sulle prossime elezioni comunali a Milano. (Com)