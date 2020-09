Lavoro: Cingolani (Leonardo), servono investimenti sul cittadino e sulla formazione continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto nel convegno "IA, i robot ci rubano il lavoro?" a "Il Verde e il Blu festival - buone idee per il futuro del pianeta" in corso oggi a Milano, Roberto Cingolani, chief technology & innovation officer di Leonardo ha così espresso la sua opinione sul tema: "Credo che le origini del problema siano di vecchia data, noi scontiamo una cultura e un'organizzazione sociale particolari, dal sistema bancario 'risk averse', alla burocrazia, fattori che non aiutano i processi di cambiamento basati su velocità, sulla capacità di cogliere opportunità nella giusta finestra temporale come sono quelli legati alle tecnologie". "Se diamo occhiata a statistiche consolidate - ha proseguito Cingolani - ci sono state negli ultimi due secoli invenzioni che hanno cambiato la società e il sistema produttivo come telefono, radio, televisione, cellulare, computer portatili e web. Ognuna di loro ha impiegato tempi molto lunghi (ad esempio il telefono 40 anni) per raggiungere buona parte della popolazione. Se la vita lavorativa è di circa 35 anni e una nuova tecnologia impiega 20 o 30 anni a crescere, il rischio è che il lavoratore si debba ricondizionare una volta. Se le nuove tecnologie cambiano ogni 5 anni, il lavoratore deve invece riaddestrarsi 3-4 o 5 volte nell'arco della sua vita lavorativa e questa diventa una sfida difficilissima per ogni società modernizzata. Il tempo riguarda anche l'educazione, oggi le cose cambiano molto e troppo in fretta. Questo problema si risolve parlando del modello di società che noi vogliamo". (segue) (Rem)