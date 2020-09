Lavoro: Cingolani (Leonardo), servono investimenti sul cittadino e sulla formazione continua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema quindi – ha continuato il chief technology & innovation officer di Leonardo - non è il robot, come non lo erano il telefono o la televisione, ma il tipo di società che noi vogliamo. Immaginiamo un mondo in cui le tecnologie non vanno sul modello di aumento del Pil impostato solo sulla massimizzazione del profitto ma su un modello diverso, per esempio l'ottimizzazione dei processi o per ridurre i consumi nella manifattura, per migliorare chirurgia, e altro". "Probabilmente dobbiamo cominciare a pensare ai parametri che servono per calcolare la crescita che finora sono stati calcolati in modo un po' bislacco. Questo richiede uno sforzo enorme. Qui serve investire sul cittadino, sulla formazione continua, sul facilitare la riconversione dei lavoratori, e la formazione non può fermarsi più a 18 anni, poteva servire una volta quando per i successivi 40 anni la tecnologia rimaneva sempre quella", ha concluso Cingolani. (Rem)