Francia: Casellati su attacco a Parigi, solidarietà a feriti e loro famiglie

- "Desidero rivolgere la mia personale vicinanza al popolo e alle istituzioni francesi per il grave attacco che ieri ha colpito la città di Parigi e un pensiero di solidarietà ai feriti e alle loro famiglie". Lo ha scritto la presidente del Senato Elisabetta Casellati in una lettera inviata all’Ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset. "Questa nuova ferita inferta a breve distanza dai luoghi colpiti dall’attentato del gennaio 2015 dimostra come la strategia del terrore si alimenti di azioni di forte valenza simbolica che attingono al nostro sentimento più incontrollabile: la paura - aggiunge la presidente Casellati - per contrastare questa strategia perversa bisogna acquisire piena conoscenza delle dinamiche che ne sono all’origine e rafforzare la cooperazione in ambito europeo rispetto alle politiche di sicurezza. Sono certa che Italia e Francia sapranno affrontare insieme questa sfida. Le minacce non possono e non devono impedirci di vivere la conquista più importante per la nostra tradizione democratica: la libertà", conclude la presidente del Senato. (Com)