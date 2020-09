Turismo: Coldiretti, buco da 23 miliardi per vacanze in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una assenza che è costata 12 miliardi al sistema turistico nazionale per le mancate spese nell’alloggio, nell’alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir secondo l’analisi della Coldiretti. Senza dimenticare che le conseguenze si faranno sentire - precisa la Coldiretti - anche dal venir meno della leva positiva del turismo sulle esportazioni con i turisti che al ritorno in patria cercavano sugli scaffali i prodotti apprezzati durante il viaggio. Ad essere colpite sono state soprattutto le città d’arte che sono le storiche mete del turismo dall’estero con trattorie, ristoranti e bar praticamente vuoti ma in difficoltà anche gli agriturismi dove gli stranieri in alcune regioni rappresentavano tradizionalmente oltre la metà degli ospiti nelle campagne. In gioco c’è un sistema turistico made in Italy che si compone di 612 mila imprese e rappresenta - conclude la Coldiretti - il 10,1 per cento del sistema produttivo nazionale, superando il settore manifatturiero, con 2,7 milioni di lavoratori, il 12,6 per cento dell’occupazione nazionale secondo Unioncamere. (Com)