- La casa automobilistica tedesca Audi è in trattative con il partner di lunga data Faw Group per la creazione di una seconda joint venture per costruire auto elettriche in Cina. Lo ha riferito oggi la rivista di settore "Automobilwoche". Audi e la cinese Faw hanno già una joint venture per costruire automobili con motore a combustione nella città nord-orientale di Changchun e nella città meridionale di Foshan. (Geb)