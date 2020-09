Sudan: premier, rimozione da lista terrorismo non collegata a normalizzazione con Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della normalizzazione tra Sudan e Israele è stata sollevata il 15 settembre scorso in un incontro avvenuto a Washington tra il premier Benjamin Netanyahu e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. In quel frangente la parte israeliana ha incoraggiato l'amministrazione Trump ad accettare la richiesta del Sudan per ottenere aiuti economici come condizione di qualsiasi accordo di normalizzazione. Oltre agli aiuti economici, il governo sudanese chiede inoltre che l'amministrazione Trump rimuova il Sudan dalla lista dei Paesi considerati sponsor del terrorismo, una questione indirettamente connessa all'accordo di normalizzazione con Israele. Pompeo, da parte sua, ha più volte ribadito l’intenzione di procedere alla rimozione di Khartum dalla “lista nera” e ha fissato la fine di ottobre come termine per questa decisione, tuttavia affinché ciò avvenga devono essere soddisfatte una serie di condizioni: il governo sudanese deve pagare 300 milioni di dollari come risarcimento alle famiglie dei cittadini statunitensi uccisi negli attacchi terroristici contro le ambasciate statunitensi a Nairobi e a Dar es Salaam in Africa nel 1998 e contro il cacciatorpediniere Uss Cole nel 2000; il Senato degli Stati Uniti deve approvare un disegno di legge bipartisan – presentato dal senatore democratico Chris Coons – che concederà al Sudan l'immunità da future cause negli Stati Uniti e ripristinerà lo status del Sudan come Paese che non sponsorizza il terrorismo. (segue) (Res)