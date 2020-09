Sudan: premier, rimozione da lista terrorismo non collegata a normalizzazione con Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo Pompeo sta facendo pressioni sui senatori repubblicani e democratici affinché appoggino il disegno di legge e lo votino entro metà ottobre. I funzionari statunitensi ritengono in tal senso che un accordo di normalizzazione tra il Sudan e Israele possa convincere il Congresso ad approvare il disegno di legge. La questione della normalizzazione delle relazioni fra Sudan e Israele va avanti dallo storico incontro tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente del Consiglio sovrano sudanese al Burhan, avvenuto nel febbraio scorso in gran segreto ad Entebbe, in Uganda. Proprio in relazione a una possibile normalizzazione delle relazioni fra i due Paesi, il mese scorso il governo del Sudan ha licenziato il portavoce del ministero degli Esteri, Haidar Badawi Sadiq, in seguito alle sue dichiarazioni sui presunti “contatti” in corso tra Khartum e Israele per la ripresa della relazioni diplomatiche. In precedenza il ministero degli Esteri si era detto “stupito” dalle dichiarazioni rilasciate ieri dal portavoce circa la volontà di raggiungere al più presto un accordo di pace con Israele, sottolineando che il governo di Khartum non ha al momento preso in considerazione la possibilità di ripristinare le relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico. (Res)