Scuola: Gelmini (FI), ritardi su ritardi, Azzolina-Arcuri esultano per flop clamoroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, afferma che "in tantissime scuole mancano ancora i supplenti, i docenti in più promessi per far fronte all'emergenza Covid-19 restano un miraggio, i banchi con le rotelle arrivano a singhiozzo, le mascherine sono distribuite a macchia di leopardo e senza alcuna logica (in migliaia di istituti, ad esempio, i bambini delle elementari hanno avuto consegnati dispositivi per adulti, e dunque da loro inutilizzabili). Insomma - sintetizza in una nota - sommiamo ritardi ai ritardi. Una situazione davvero inconcepibile. Per il ministero dell'Istruzione va tutto bene, Azzolina e Arcuri esultano quasi quotidianamente per uno dei flop più clamorosi della storia della nostra Repubblica, e le settimane passato tra disagi e rinvii. I più colpiti, come sempre, sono studenti e famiglie, costretti a districarsi tra orari insostenibili, continui ripensamenti, e un caos davvero senza precedenti. L'intero governo - conclude Gelmini - dovrebbe sentirsi responsabile per questo disastro". (Com)