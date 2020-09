India: Modi chiede maggior rappresentanza all'Onu, siamo la più grande democrazia al mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ribadire che il popolo indiano si chiede "quanto dovrà ancora attendere" prima di sentirsi più rappresentato all'Onu, Modi ha affermato che le Nazioni Unite e l'India "non divergono nei principi", e che se all'Onu "il mondo è una famiglia", l'India si è sempre impegnata "dando la priorità al benessere del mondo intero". Modi ha citato a questo proposito la partecipazione dei militari indiani a circa 50 missioni di pace dell'Onu, al punto da essere il Paese che ha "perso il più alto numero di militari" in questo contesto. "Ogni indiano che conosce il prezzo pagato aspira oggi ad un maggior coinvolgimento" nelle Nazioni Unite, ha detto Modi, per il quale il suo Paese ha stretto partenariati "nell'interesse di tutti e non solo del nostro". "Se l'India rafforza un partenariato", ha aggiunto il premier citando questioni regionali quali le operazioni nell'Indo-Pacifico, "non lo fa con l'idea subdola di rendere il Paese partner meno forte". Modi ha infine citato l'azione indiana nel quadro della risposta alla pandemia di coronavirus, sottolineando anche in questo tema l'assenza di un'azione comune coordinata dall'Onu ("dove sono le Nazioni Unite nella pandemia di coronavirus?") e ricordando che Nuova Delhi ha inviato aiuti sanitari a 250 Paesi del mondo. Come primo produttore di vaccini globale, ha aggiunto Modi, l'India garantisce che le sue potenzialità saranno messe al servizio di tutti, sia nello sviluppo e diffusione di un nuovo vaccino, sia nell'ottimizzazione di catene del freddo capaci di conservarlo. (Nys)