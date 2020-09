Coronavirus: Rotta (Pd), Salvini strafottente mentre italiani rispettano regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessia Rotta rilancia su Facebook la notizia che il leader della Lega Matteo Salvini sarebbe "in giro con la febbre e senza mascherina. Un uomo a cui non interessa nulla del prossimo e che non ha il minimo senso del rispetto e dell’etica pubblica", osserva la parlamentare democratica. "Venerdì - prosegue Rotta - durante una manifestazione partecipata, (Salvini, ndr) dice di essere 'sotto terapia di cortisone e di essere febbricitante' e che il medico gli ha detto di stare a casa. Ma lui se ne frega e fa il solito bagno di folla con le immancabili foto, ovviamente senza mascherina. Tutto questo è accaduto a Formello in un comune amministrato dal centrodestra", rimarca la deputata Pd. (segue) (Rin)