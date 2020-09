Coronavirus: Rotta (Pd), Salvini strafottente mentre italiani rispettano regole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Salvini il distanziamento non piace. La sua politica di basa sui selfie - insiste Rotta -. Nel frattempo gli italiani, persone serie, si stanno impegnando e rispettano le regole per impedire una seconda ondata, altre vittime e il crollo dell’economia. Per impedire che accada da noi quello che sta succedendo in mezza Europa dove aumentano morti, malati e gli ospedali sono sotto pressione. Salvini - conclude - è una vergogna. Come sempre. Più di sempre. Una persona perbene, un leader responsabile, non si comporta in modo così indecente e strafottente". (Rin)