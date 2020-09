Nigeria: attaccato convoglio del governatore del Borno, almeno 30 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 30 persone sono morte in un attacco jihadista che aveva come obiettivo il convoglio con il quale si muoveva il governatore dello Stato nordorientale di Borno, Babagana Umara Zulum. Lo riferiscono fonti della sicurezza, aggiornando il precedente bilancio, basato sul ritrovamento dei corpi di 12 poliziotti, cinque militari, quattro membri di una milizia filogovernativa e nove civili. "Il conteggio è salito a 30 in quanto molti corpi sono stati trovati nelle zone circostanti dopo l'attacco", ha detto una delle fonti, aggiungendo che "molte persone sono rimaste ferite". Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di veicoli è stato attaccato nei pressi della città di Baga, sulle rive del lago Ciad, mentre gli assalitori sarebbero riusciti a sequestrare diverse armi e veicoli. La polizia ha confermato in un comunicato che l'attacco di sospetti jihadisti al "convoglio di sicurezza" aveva ucciso otto poliziotti e tre miliziani sostenuti dal governo, aggiungendo che 13 altre persone erano state ferite e l'attacco "respinto con successo". (Res)