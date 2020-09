Ue: Amendola, bene entusiasmo su Recovery Fund ma ricordare le linee guida europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’entusiasmo che c’è in Italia per i fondi stanziati dal Recovery Fund europeo è molto positivo, ma bisogna ricordare le linee guida fissate dall’Ue in proposito. Lo ha affermato oggi il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola, intervenendo al Festival dell’economia di Trento. Il governo italiano a luglio ha raggiunto un accordo che definisce una struttura di politica fiscale europea coordinata, ha spiegato Amendola, dicendosi “felice” per la risposta del pubblico rispetto all’iniziativa dell’Ue. Ci sono però dei passaggi “non semplici”, che vanno concertati a livello nazionale, per raggiungere un piano che abbia “armonia nei suoi soggetti”, nel contesto di un accordo “che ha dentro di sé alcune grandi scelte”. “Sono contento per l’entusiasmo dovuto a questa mole di risorse per gli investimenti pubblici, ma bisogna ricordare le linee guida europee”, ha detto il ministro. Il 37 per cento delle risorse deve essere destinato alla transizione a un’economia sostenibile, ha aggiunto Amendola. “Nei dialoghi che stiamo avendo con gli attori locali e le parti sociali dobbiamo costruire delle azioni concrete di trasformazione del paese”, ha proseguito il ministro.(Res)