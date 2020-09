Lavoro: Bonaccini (Regioni), importante sblocco contratto sanità privata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la prossima firma definitiva del contratto nazionale si riconosceranno i diritti di centomila lavoratori; gli stessi diritti della componente pubblica - osserva Bonaccini -. E' un risultato a cui si è giunti con un gioco di squadra dove ognuno ha fatto la sua parte assumendosi impegni precisi, Regioni da una parte e ministero della Salute dall’altra. Voglio ringraziare per l’impegno e gli sforzi che insieme a me hanno profuso per una positiva conclusione della vertenza contrattuale Vittorio Bugli e Davide Caparini presidenti del Comitato di settore e Luigi Genesio Icardi coordinatore della commissione Salute. E' - conclude - un altro passo avanti per migliorare, anche attraverso una stagione nuova di investimenti, la sanità italiana". (Com)