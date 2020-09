Lavoro: Bianchi (Svimez), a smartworking accompagnare politiche maggiore equilibrio servizi essenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bianchi sostiene che "nell’attesa dell’Alta velocità a Palermo, bisogna garantire servizi di qualità nei territori (asili nido, trasporto locale, sanità) che riguardano parti essenziali della vita. Se molte persone iniziano a lavorare in smart working nel Sud o in aree interne, la loro stessa presenza rappresenta un humus fondamentale per creare ulteriori occasioni di crescita e lavoro in quel territorio, e in questi termini può essere un acceleratore di sviluppo. La prima sfida che abbiamo di fronte è quella di una riorganizzazione del lavoro, finora affrontata in fase emergenziale durante il lockdown, limitandosi a restare confinati tra le quattro mura di casa - conclude Bianchi -. Bisogna progettare una modalità di lavoro anche in forma ordinaria, organizzando autonomamente tempi, spazi e modalità di lavoro". In definitiva di può continuare a produrre ricchezza per il paese evitando di spopolare le aree del Mezzogiorno, ma ciò richiede offrire le migliori condizioni per la localizzazione delle imprese ma in primo luogo per l’attrazione delle persone. Il lavoro a distanza deve essere supportato anche da interventi pubblici attraverso i comuni che mettono a disposizione, ad esempio, aree attrezzate di co-working in modo da rendere lo sviluppo oltre che più equilibrato anche più sostenibile e sociale. (Rin)