Etiopia: Ahmed all'Onu, progetto della diga Gerd non intende nuocere a Sudan ed Egitto

- Il governo dell'Etiopia "non ha intenzione di nuocere" all'Egitto ed al Sudan nella realizzazione della Grande diga etiope della Rinascita (Gerd), progetto nel quale è guidato dal principio universalmente accettato di "un uso equo e ragionevole" dell'acqua. Lo ha detto il primo ministro etiope Abiy Ahmed alla 75ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, spiegando in un video messaggio che nella sua azione l'Etiopia sta "solo soddisfacendo" la domanda di elettricità dei 65 milioni di etiopi che vivono nel Paese. Ahmed ha sottolineato che la Gerd "contribuirà alla conservazione delle risorse idriche che altrimenti sarebbero andate perse per evaporazione nei paesi a valle". (segue) (Res)