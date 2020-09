Etiopia: Ahmed all'Onu, progetto della diga Gerd non intende nuocere a Sudan ed Egitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a fare riferimento alla grave crisi causata dalla diffusione del Covid-19, Ahmed ha quindi accennato alle molteplici crisi in cui versa la regione africana, con "la massiccia invasione di cavallette del deserto ed eventi meteorologici estremi", ringraziando la comunità internazionale per gli aiuti ma al contempo affermando che "resta ancora molto da fare per mitigare l'impatto della pandemia a medio e lungo termine", nel continente africano e a livello globale. Il premier ha quindi assicurato che l'Etiopia si impegna a ridurre le emissioni di gas da effetto serra nel prossimo decennio e che crede in una risposta "verde e resiliente alla crisi climatica", soprattutto in Africa, dove la pandemia ha reso ancora più evidente come simili fenomeni possano mettere a rischio milioni di persone. Ahmed ha proposto una "soluzione collettiva alla miriade di sfide e minacce che l'umanità ed il pianeta dovranno affrontare": un obiettivo, ha sostenuto, che può essere raggiunto solo" se lavoriamo insieme". In questo senso, ha aggiunto, "la pace, la stabilità e lo sviluppo" dell'Etiopia sono "strettamente" legati alla pace e sicurezza della regione. (Res)