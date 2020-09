Iran: Rohani ordina rafforzamento restrizioni contro pandemia coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ha ordinato un inasprimento delle restrizioni legate al coronavirus, inclusa l'introduzione di multe per inadempienza, a seguito dell’aumento dei contagi e dei morti, 207 ieri a fronte di 3.563 nuovi casi totali. I nuovi decessi portano a 25.222 il numero totale di morti dall’inizio della pandemia. In una nota, Rohani ha dichiarato di aver incaricato il governo di avviare un piano d'azione speciale per contrastare la pandemia e adottare sanzioni per i cittadini che non rispettano le regole, in particolare l’obbligo di indossare la mascherina. "Dopo essere stato approvato questo piano e i regolamenti pertinenti saranno messi in vigore prima nella Grande Teheran e successivamente in altre grandi città del paese", ha dichiarato Rohani. Il presidente iraniano ha anche autorizzato i governatori locali a "chiudere qualsiasi luogo o attività commerciale nelle loro province per una settimana, se necessario". Come riportato dall'agenzia di stampa statale iraniana “Irna”, nell’ambito dell’inasprimento dei controlli sanitari, tutte le attività religiose per la festa di Arbaʽeen (che ricorda l’uccisione in battaglia del nipote del profeta Maometto Husayn ibn Ali) saranno cancellate.(Res)