- Gianni Letta ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio in collegamento all'evento "Riparte l'Italia - insieme per ricostruire" a Bologna ha sostenuto che la "sanità è il primo problema da affrontare" e ha auspicato che lo si faccia "fuori dal Recovery fund" e con lo strumento del Mes. "E' irrinunciabile ricorrere a quella risorsa", ha aggiunto. (Rin)