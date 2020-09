Recovery fund: Gianni Letta, al primo posto investimenti in scuola, università e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle sfide da affrontare con il Recovery fund, Gianni Letta, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha indicato "al primo posto la scuola, l'università, la ricerca e la formazione" per "investire e guardare al futuro e ripartire con un'Italia aggiornata competitiva e moderna", ha aggiunto in collegamento all'evento "Riparte l'Italia - insieme per ricostruire" a Bologna. "Lo chiamano Recovery fund, ma si chiama Next generation Eu e infatti sui giovani dobbiamo investire". (Rin)