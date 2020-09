Egitto: Al Azhar definisce “distruttivi” appelli a manifestare contro presidente Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Azhar, il principale centro di formazione del mondo islamico sunnita, ha definito “distruttivi” gli appelli a manifestare contro il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, lanciati in questi giorni in occasione dell’anniversario delle proteste anti-governative avvenute dal 20 al 27 settembre 2019. Secondo Al Azhar, “questi appelli mirano a destabilizzare il paese e sconvolgere l'ordine pubblico per diffondere il caos e interrompere la ruota dello sviluppo e degli investimenti”. In un comunicato stampa, Al Azhar ha confermato la sua fiducia nella capacità dello Stato di affrontare internamente tutte le sfide per alleviare i problemi della popolazione egiziana. Al Azhar ha invitato il popolo egiziano a schierarsi al fianco della leadership egiziana. (segue) (Cae)