Egitto: Al Azhar definisce “distruttivi” appelli a manifestare contro presidente Al Sisi (2)

- Ieri, le forze di sicurezza dell’Egitto hanno arrestato a Luxor quattro persone, con l’accusa di aver provocato una rivolta, secondo quanto riportato dal quotidiano egiziano “Ahram”, secondo cui le quattro persone sarebbero state in possesso di numerose bombe molotov. Secondo fonti non ufficiali, hanno avuto luogo ieri limitati raduni di manifestanti, per protesta contro il governo del presidente Abdel Fatah al Sisi e il peggioramento delle condizioni di vita. Secondo quanto riporta il quotidiano “Al Masry al Youm”, la Procura suprema di sicurezza dello Stato ha disposto una custodia di 15 giorni per altre quattro persone, per raduno illegale e ribellione. L’avvocato dei diritti umani Mohamed Ahmed ha pubblicato quattro liste con i nomi di 286 persone che sono detenute dal 20 settembre. A fare appello a proteste per la giornata di ieri è stato l’attore Mohamed Ali, già dietro le proteste svoltesi contro Al Sisi il 20 settembre 2019, che in precedenza ha lavorato come contractor per le forze armate egiziane partecipando con la sua impresa a vari progetti di costruzione. Dalla Spagna, dove si è auto-esiliato, Ali ha accusato Al Sisi e la sua "giunta" di aver utilizzato milioni in fondi pubblici per arricchirsi personalmente. (segue) (Cae)