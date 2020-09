Russia-Italia: Colussi (Danieli) a "Nova", contratto con Omk avrà impatto determinante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto firmato di recente da Danieli Russia con la russa Omk rappresenta una pietra miliare per l'intero settore metallurgico del paese, in termini di efficientamento energetico e progresso tecnologico. Lo ha dichiarato a "Agenzia Nova" Antonello Colussi, presidente di Danieli Russia, a margine dell'assemblea generale della Camera di Commercio italo-russa. "Si tratta di un contratto importante per noi, per il cliente e per la Federazione Russa. È una milestone per tutta la metallurgia russa in termini di economia energetica ed impatto ambientale. È un partner da quindici anni, quindi si tratta di un consolidamento. Riteniamo che molti produttori russi andranno verso questa tecnologia nei prossimi dieci anni", ha dichiarato Colussi. Il contratto, del valore superiore ai quattrocento milioni di euro, prevede la fornitura di un impianto cosiddetto "DRI", per il trattamento di pellet di origine mineraria, che entrerà in funzione nel 2024 dando occupazione a circa duemila persone. Il presidente di Danieli Russia non ha escluso la firma, nel prossimo futuro, di nuovi contratti per lo stesso tipo di impianto, ma non ha fornito dettagli sui negoziati in corso. (Rum)