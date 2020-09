Agricoltura: Coldiretti Lazio, con Oscar green 2020 premi per idee giovani imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno a Castello Orsini a Nerola gli Oscar Green 2020 di Coldiretti che premiano le idee innovative dei giovani imprenditori agricoli del Lazio. In finale arriveranno otto delle trentatré aziende che hanno partecipato al concorso. E sono state proprio le categorie legate alla "Sostenibilità"e alla "Creatività", le più partecipate tra le sei in gara, che comprendono anche "Noi per il sociale", "Campagna Amica","Impresa 5. Terra"e "Fare rete". Lo comunica Coldiretti Lazio in una nota. L'età media dei giovani imprenditore che hanno presentato i loro innovativi progetti, è inferiore ai trentacinque anni e va da un'età di 23 anni. La maggior parte di loro è titolare della propria impresa o ha un ruolo di amministratore delegato. Considerevole l'adesione di donne, che raggiungono quasi la metà dei concorrenti. E nel Lazio le aziende guidate da under 35 hanno superato quota mille. Tra le imprese che hanno aderito dieci provengono da Roma e provincia, nove da Viterbo, cinque da Latina e altre cinque da Rieti, mentre quelle di Frosinone sono quattro. (segue) (Com)