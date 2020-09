Agricoltura: Coldiretti Lazio, con Oscar green 2020 premi per idee giovani imprenditori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è stato facile – afferma in una nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granirei – riuscire a selezionare i vincitori, perché i progetti presentati sono davvero innovativi ed esprimono l'impegno e la passione dei nostri giovani per il loro lavoro. Gli Oscar Green rappresentano una grande occasione di confronto e crescita, ma anche la possibilità di creare nuove ed interessanti sinergie tra le imprese". L'azienda vincitrice avrà la possibilità di partecipare agli Oscar Green nazionali che si terranno a fine anno. Tra i progetti in gara spicca per la sua capacità innovativa l'idea di una giovane impresa di Sora, che ha creato un'app che è già tra le 50 più scaricate, in grado di abbinare con un algoritmo il giusto sound al vino che si sta bevendo. L'app è in grado di riconoscere oltre 2.5 milioni di vini solo dalla foto dell'etichetta. E poi ci sono le "Agribombonere" realizzate da Cristina Scappaticci nel suo agriturismo di Arpino "Valle Reale", con prodotti naturali come semi, legumi e fiori secchi. (segue) (Com)