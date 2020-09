Agricoltura: Coldiretti Lazio, con Oscar green 2020 premi per idee giovani imprenditori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella categoria "Noi per il sociale" si trova il progetto presentato dalla Cooperativa sociale "Il cammino di Francesco", nata nella Valle Santa reatina, che ospita e realizza nell'agriturismo e i terreni orticoli, progetti utili alla comunità e volti all'integrazione attraverso eventi di tipo artistico, intellettuale o didattico. Tra le novità troviamo la "Topatina", uno snack a base di Topinambur ideato da Graber, un'azienda agricola di Genazzano. Si tratta di tubero con meno potere calorico delle patate, un basso indice glicemico, dal potere ipocolesterolemizzante, con un elevato contenuto in sali minerali e vitamine, che lo rende un alimento adatto a tutti, compresi diabetici e celiaci. E poi c'è la "Cantina subacquea di vino Bio Doc", realizzata da Josè Amici, il titolare trentaquattrenne di un agriturismo "Il borgo Ariccia", che dal 2010 produce olio, vino e grano. Ha avuto l'idea di affinare il vino nelle acque vulcaniche del Lago di Nemi, dove alla profondità di 18 metri ci sono 500 bottiglie di vino Roma Doc Rosso Bio, in accordo con il sindaco, i Nas e Coldiretti. E' lui stesso, operatore tecnico subacqueo e istruttore professionale sub ad immergersi, ma richiede la presenza di personale in superficie e in acqua. Un progetto che prevede anche un percorso turistico storico e culturale che si lega alla storia del Lago e alle navi di Caligola. (segue) (Com)