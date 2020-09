Agricoltura: Coldiretti Lazio, con Oscar green 2020 premi per idee giovani imprenditori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano ad essere in crescita le imprese agricole under 35 – aggiunge Granirei nella nota - e molte di loro non hanno alle spalle l'azienda di famiglia, ma decidono di investire con le proprie forze e la propria energia in questo settore, mossi solo dalle capacità e dalla passione per questo lavoro. Rappresentano il nostro futuro le nuove generazioni e proprio per questo devono essere sostenute anche finanziariamente.Non possiamo lasciare da soli i nostri giovani, che sempre di più dimostrano di rappresentare la forza trainante della filiera agricola alla quale stanno dando il loro prezioso contributo". Ad aprire l'evento in programma martedì 29 settembre alle ore 10, moderato dal direttore di Coldiretti Lazio, Sara Paraluppi, sarà il sindaco di Nerola, Sabina Granieri. Il tema della tavola rotonda, che anticiperà le premiazioni, sarà "Il turismo territoriale italiano, una risorsa per i giovani". Ne prenderanno parte Carmelo Troccoli, direttore di Fondazione Campagna Amica, Elisabetta Montesissa, direttore di Terranostra, Danilo Scenna, delegato Giovani Impresa Coldiretti Lazio, Francesco Panella, vice delegato Giovani Impresa Coldiretti, Nicola Di Noia, direttore Unaprol, Francesco Bosio, direttore Op Latium e David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio, che farà un approfondimento sul tema insieme all'assessore Turismo e Pari opportunità della Regione Lazio, Giovanna Pugliesee al presidente della commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria della Regione Lazio, Fabio Refrigeri. (Com)