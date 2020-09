Coronavirus: Ghera (Fd'I), più controlli in piazze della movida dopo le 18 per le mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da giorni a Roma e nel resto della regione si registra un incremento dei contagi. Se come tutti auspichiamo si vuole riuscire a tenere sotto controllo il Covid 19 evitando di ricorrere a provvedimenti restrittivi che limitano fortemente la socialità e la vita lavorativa delle persone, sarebbe opportuno incrementare i controlli sull'obbligo di indossare la mascherina dopo le ore 18 per chi frequenta le piazze della movida in tutti i comuni della regione, essendo luoghi di ritrovo dove è inevitabile l'assembramento e praticamente impossibile applicare il distanziamento e le norme anti contagi". Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. (Com)