Torino: Volpiano, Comune delibera acquisto di azioni Seta

- Il Consiglio comunale di Volpiano (provincia di Torino), riunitosi nuovamente in presenza nella sala di via Trieste, ha approvato una variazione di bilancio che applica parte dell'avanzo di amministrazione per un importo di 167mila euro. Gli stanziamenti vengono destinati alla manutenzione dei parchi giochi (50mila euro), in particolare quello di piazza Madonna delle Grazie, delle strade (50mila euro) e della caserma dei Vigili del Fuoco (10mila euro), al frutteto didattico di viale Partigiani (20mila euro), al contributo per il sostegno alla locazione (64mila euro), a servizi a sostegno delle attività scolastiche (21mila euro), come l'attivazione dell'albo per baby sitter (progetto Family Care Volpiano) e, infine, all'acquisto di mobili e attrezzature per gli istituti scolastici e ad arredi per gli uffici comunali. Il Consiglio comunale ha inoltre approvato l'incremento della partecipazione societaria del Comune nella società Seta, mediante acquisto di 52mila azioni dal Consorzio di Bacino 16, per un importo di 61mila euro. (Rpi)