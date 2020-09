Iran: presidente Rohani condanna nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ha accusato gli Stati Uniti di “ferocia” dopo che Washington ha imposto nuove sanzioni a Teheran, affermando che gli iraniano “dovrebbero dirigere la loro ira contro la Casa Bianca”. In discorso televisivo, Rohani ha dichiarato: “Gli Stati Uniti hanno recentemente annunciato di aver impedito all’Iran di ottenere miliardi di dollari nel 2018, 2019 e 2020. Hanno impedito l'importazione di medicinali e cibo con le loro sanzioni e operazioni terroristiche sbagliate, illegali, ingiuste e disumane", ha aggiunto il presidente iraniano. Definendo il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, “ministro del crimine”, Rohani ha condannato le affermazioni del responsabile della diplomazia Usa, secondo cui Washington ha bloccato almeno 70 miliardi di dollari di risorse iraniane. “La Repubblica islamica dell'Iran non ha fatto nulla di male. È fedele alle sue promesse”, ha dichiarato Rohani facendo riferimento all’accordo sul nucleare iraniano, da cui gli Stati Uniti si sono ritirati in modo unilaterale nel maggio 2018. "In passato solo due o tre paesi ci sostenevano. Ma oggi, solo due o tre paesi supportano gli Stati Uniti e circa 185 paesi in tutto il mondo hanno sostenuto l'Iran", ha osservato il presidente iraniano.(Res)