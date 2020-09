Inps: Faraone (Iv), vicenda Tridico svela metamorfosi populisti M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non penso che ci sia nulla di scandaloso nel prevedere uno stipendio congruo per ruoli pubblici di altissima responsabilità che richiedono notevoli competenze e professionalità". Lo premette su Facebook il capogruppo dei senatori di Italia viva, Davide Faraone in merito al "sostanzioso" aumento di stipendio "con effetto retroattivo" per il presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Ma, precisa "il rischio è che quei posti vengano 'snobbati' dai migliori manager e occupati solo da quelli mediocri e improvvisati che ad esempio, per dirne una, dopo mesi e mesi non riescono ancora a pagare la Cassa integrazione a tutti i lavoratori. Ecco, scandaloso è mettere degli incompetenti nei ruoli chiave, semmai". Faraone quindi aggiunge che "lo spettacolo davvero suggestivo è osservare la metamorfosi dei populisti" la cui "retorica anti-casta che per anni ha monopolizzato il dibattito politico è finita così, in farsa. Restano - conclude - solo il mal di testa, le vertigini e un retrogusto amaro al sapore di ipocrisia". (Rin)