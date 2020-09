Libano: fonti Eliseo, Francia si sente "tradita" da rinuncia premier designato Adib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le evoluzioni politiche a Beirut rappresentano per la Francia "un tradimento collettivo" da parte dei partiti libanesi. Lo riferiscono fonti stampa dell'Eliseo, in merito alla notizia della rinuncia del premier incaricato Mustapha Adib. Per la presidenza francese è indispensabile che in Libano vi sia un governo "in grado di ricevere l'aiuto internazionale" necessario. Fino a quel momento, quindi, la Francia "non lascerà" il Libano. Il presidente Emmanuel Macron, come spiegato dallo staff dell'Eliseo, si esprimerà sulla questione "al momento opportuno". (segue) (Frp)