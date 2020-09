Inps: Ronzulli (FI), lavoratori aspettano ancora Cig e Tridico si aumenta stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, sostiene che "i lavoratori ancora aspettano la Cassa integrazione e il presidente dell'Inps ha invece ben pensato di aumentarsi lo stipendio, oltretutto con effetto retroattivo. Cosa ne pensano i suoi sponsor al governo?", si chiede in una nota. "Dopo la gestione catastrofica dell'ente, a partire dai mancati controlli delle domande per il Reddito di cittadinanza - finito addirittura nelle tasche di numerosi malavitosi - per arrivare ai disastri fatti durante l'emergenza Covid, questo nuovo scandalo impone un cambio immediato al vertice dell'Inps. Non è accettabile che chi, per risparmiare il costo di un caffè al giorno, ha voluto il taglio dei parlamentari - conclude Ronsulli - consenta ai propri amici in posti apicali di raddoppiarsi lo stipendio". (Com)