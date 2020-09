Scuola: Bombardieri (Uil), al fianco dei ragazzi che manifestano, servono investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Uil "è al fianco dei ragazzi che oggi manifestano per una scuola capace di rispondere, in condizioni dignitose e di sicurezza, alle loro aspettative e alle loro esigenze". Lo scrive in una nota il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "Ed è al fianco - aggiunge - degli insegnanti e di tutto il personale del comparto che dedicano la loro vita alla crescita umana e culturale dei nostri figli. Nella scuola c'è il futuro. E una società che non investe nel futuro non ha speranze. Chediamo, dunque, alla politica e al governo, di - conclude il leader sindacale - ascoltare le ragioni di questa piazza e di dare prospettive alla scuola con un progetto di investimenti serio e strutturato".(Com)