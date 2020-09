Rifiuti: Ama, domani torna nei municipi dispari "il tuo quartiere non è una discarica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la breve pausa estiva torna domenica 27 settembre nei municipi dispari la campagna "il tuo quartiere non è una discarica", raccolta straordinaria gratuita mensile dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio. "Domani mattina dalle 8 alle 13 l’azienda - si legge in una nota di Ama - metterà a disposizione complessivamente 23 siti: 16 eco-stazioni (postazioni mobili allestite per l’occasione) e 7 Centri di raccolta aziendali presso cui si potranno consegnare i tradizionali rifiuti ingombranti (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.), le apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti Raee: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) e i materiali particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi)". (segue) (Com)