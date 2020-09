Droga: 2 etti di marijuana nascosti nell’auto, arrestato operaio nel Milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fermato per un normale controllo mentre era alla guida della sua auto ad Assago, in provincia di Milano, un operaio di 33 incensurato è stato trovato con oltre 2 etti di marijuana e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dai carabinieri della compagnia di Corsico. I militari ieri sera, tra le 19 e l’1 di notte, erano impegnati in un servizio straordinario del controllo del territorio nei Comuni di Rozzano, Basiglio e Assago, quando hanno fermato l’auto su cui viaggiava l’uomo, italiano, celibe e residente a Cornaredo (Mi). All’interno della sua auto, nascosti in una cavità appositamente ricavata, i carabinieri hanno trovato 206 grammi di marijuana e 300 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. Il 33enne è stato arrestato in flagranza ed è in attesa di essere giudicato per direttissima. Durante lo stesso servizio straordinario di controllo del territorio, i militari hanno fermato anche l’auto guidata da un 25enne marocchino, pregiudicato e irregolare. A bordo dei veicolo, intestato a un prestanome, c’erano alcune dosi di cocaina e di hashish pronte per essere cedute e 400 euro in contanti. Il 25enne per questo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. Per lo stesso reato è stato deferito anche un suo connazionale di 26 anni, fermato dai carabinieri a Rozzano, in una delle aree più interessate dal fenomeno dello spaccio, e trovato con 18 grammi di hashish e 3 di marijuana nascosti addosso e in casa.(Rem)