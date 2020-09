Torino: al Cinema Massimo l'anteprima di "A viso aperto", primo docufilm italiano che racconta il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà proiettato in anteprima a Torino il 28 settembre alle 20.15 al Cinema Massimo "A viso aperto", primo film italiano che documenta il lockdown in presa diretta con storie di operatori, medici e pazienti durante il periodo di massima diffusione del Covid-19. La pellicola si apre con un tragitto sulla bicicletta casa ospedale in una Milano spettrale per proseguire dentro alle terapie intensive, le stanze dove si ascoltano in diretta le conversazioni tra pazienti e chirurghi. Considerato un vero e proprio un docu-roadmovie, la pellicola racconta quanto accaduto tra i mesi di febbraio e maggio 2020 in piena emergenza. L’anteprima è stata voluta dalla Regione Piemonte, nell’ambito della collaborazione con la Regione Lombardia. "Dopo la chiusura di tutto il Paese - ha spiegato il regista, Ambrogio Crespi - ho cominciato a capire cosa stesse succedendo, insieme alla mia troupe abbiamo voluto verificare se era possibile districarsi dai divieti per raccontare quello che stava succedendo proprio mentre stava succedendo". Il film parte dalla Lombardia e prosegue in Veneto e in Piemonte dove viene documentata l’esperienza di un medico in prima linea contagiato dal virus e poi guarito. (Rpi)