Sanità: inaugurato pronto soccorso pediatrico al Buzzi di Milano, dopo restyling per misure anti-Covid

- Per rispondere alle esigenze dovute all’emergenza sanitaria e allo stesso tempo a quelle di bambini e genitori, il pronto soccorso pediatrico dell’ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano è stato completamente rinnovato: l’area di attesa, da cui ogni anno transitano oltre 25mila famiglie, ha ora più posti a sedere, correttamente distanziati tra loro. Il restyling, grazie agli interventi di Obm Onlus, ha mantenuto nel presidio tutte le caratteristiche estetiche volte a garantire serenità ai piccoli pazienti. Le aree comuni interne all’ospedale, gli ambulatori e le sale d’attesa, infatti, sono tutte ravvivate dalle sagome di animali colorati: l’Arca di Noè campeggia nell’atrio principale, mentre creature di terra e di acqua percorrono tutto il corridoio, fino alle giraffe, agli ippopotami e ai fenicotteri che accompagnano i bambini nei vari ambulatori. L’obiettivo è quello di rendere i vari ambienti riconoscibili e distinguibili nella memoria dei più piccoli. Il nuovo pronto soccorso pediatrico, inaugurato oggi alla presenza degli assessori regionali a Welfare e Politiche sociali, Giulio Gallera e Stefano Bolognini, è a tema giungla. La cerimonia è stata l’occasione per lanciare anche l’edizione virtuale 2020 dell’iniziativa “Un ospedale per amico”.(Rem)