Spagna: ministro Salute, autorità di Madrid rivedano decisione su misure restrizione

- Per il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, le misure di confinamento adottate ieri dalla comunità di Madrid sono "insufficienti" per controllare la diffusione della pandemia del coronavirus ed ha invitato la regione a "rivedere le sue decisioni" confinando tutta la capitale che si trova "in una situazione di grave rischio". Tuttavia, il sindaco di Madrid, Jose Luis Martinez Almeida ha approvato oggi la decisione della presidente, Isabel Diaz Ayuso, di non confinare tutta la metropoli, spiegando che "la situazione non è la stessa in tutta la città" e ha accusato il ministro Illa di generare "confusione" tra i cittadini. In tal senso il Dipartimento della Salute di Madrid si è limitato a raccomandare a tutta la popolazione di "evitare gli spostamenti non necessari" estendendo le misure di restrizione della mobilità già applicate in altre 37 aree a 8 nuove zone sanitarie di base, che entreranno in vigore lunedì. (Spm)