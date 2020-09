Violenza donne: De Corato su stupro Gae Aulenti, ripristinare militari nella movida di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militari nelle aree della movida di Milano intorno a corso Como. Ne sottolinea la necessità in una nota l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, commentando la notizia dell'arresto del presunto responsabile dello stupro di una 34enne avvenuto a fine agosto nei pressi di piazza Gae Aulenti. "Purtroppo nessun arresto ridarà la serenità a questa donna, vittima di un reato che si poteva prevenire con la presenza fissa sul posto dei militari in servizio preventivo. Una riflessione è d'obbligo: tutta la zona che va dalla movida dei locali di corso Como fino a piazza Aulenti e Porta Nuova è ormai diventata una terra franca dove avviene di tutto. Le cronache registrano lo spaccio di droga davanti ai locali, gli episodi di aggressioni e violenze, in particolar modo nei confronti delle donne", denuncia De Corato. "È del tutto evidente - prosegue l'assessore - che serve un presidio dei militari che svolga una funzione di prevenzione e deterrenza di questo genere di reati. Nel 2009, il centrodestra che governava Milano lancio l'operazione 'Strade sicure': avevamo una pattuglia di militari fissa in quella zona che portò, secondo i dati ufficiali della Questura, a un calo di reati del 40 per cento". (com)