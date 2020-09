Lega: parlamentari piemontesi, solidarietà a collega Patelli per vili minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari e i parlamentari piemontesi del partito esprimono "piena solidarietà e vicinanza alla collega Cristina Patelli, bersaglio di minacce vili. L'odio riversato sui social da certi idioti - continuano in una nota - merita piena condanna da parte di tutti gli schieramenti politici perché non minaccia solo il singolo, ma l'intera democrazia. Siamo certi che le forze dell'ordine sapranno risalire all'autore del reato. Non saranno minacce e messaggi anonimi a fermare l'impegno di Cristina e di nessuno di noi".(Com)