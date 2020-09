Viabilità: Anas, per maltempo programmati interventi pulizia su Statale Regina ad Argegno (Co)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle intense precipitazioni atmosferiche delle ultime ore, Anas ha programmato gli interventi per la pulizia delle barriere paramassi lungo la strada statale 340 "Regina" dal km 19,000 al km 19,100 nel territorio comunale di Argegno, in provincia di Como. Per consentire l'esecuzione dei lavori e tutelare la sicurezza degli utenti - spiega una nota di Anas - la statale sarà chiusa al traffico nelle giornate di lunedi 28, martedi 29 e mercoledi 30 dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Nelle stesse giornate alle ore 19, al termine del cantiere, verrà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, fino alle ore 8 del giorno successivo. Il traffico veicolare verrà deviato ad Argegno lungo la provinciale per la Val d'Intelvi fino alla SS 340 a Porlezza e viceversa. (com)