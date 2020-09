Calcio: Cts, non esistono condizioni per aumento del pubblico in stadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato tecnico scientifico (Cts) che si riunito oggi "ritiene che, sulla base degli attuali indici epidemiologici ed in coerenza con quanto più volte raccomandato, non esistano - al momento - le condizioni per consentire negli eventi all’aperto e al chiuso, la partecipazione degli spettatori nelle modalità indicate dal documento predisposto dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome". E' quanto si legge in una nota del Cts che ha oggi esaminato il documento ricevuto dal ministro della Salute relativo alla partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive, predisposto dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome. La partecipazione del pubblico agli eventi delle diverse discipline sportive e delle diverse serie rappresenta "la massima espressione di criticità per la trasmissione del virus, anche in considerazione del recente avvio dell’anno scolastico, il cui impatto sulla curva epidemica dovrà essere oggetto di analisi nel breve periodo", spiega la nota. (segue) (Com)