Lega: FI Piemonte, solidarietà a collega Patelli per minacce di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati piemontesi di Forza Italia, Claudia Porchietto e Carlo Giacometto, esprimono "solidarietà alla collega Cristina Patelli che nelle ultime ore è stata destinataria di minacce di morte in rete, che ha giustamente denunciato alle autorità competenti. Atti di questo genere - affermano in una nota - sono inaccettabili, specie per nei confronti di una donna che è impegnata nelle istituzioni e che lavora quotidianamente al servizio della comunità piemontese. Ci auguriamo, pertanto, che i responsabili di quanto accaduto vengano al più presto identificati e severamente puniti. Siamo però sicuri che l'attività politica di Cristina non verrà condizionata da tali intimidazioni, ma anzi continuerà con più forza e determinazione". (Com)