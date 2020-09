Bielorussia: ministero Interno, diversi arresti oggi a Minsk per manifestazioni opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono state arrestate oggi a Minsk per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata. Lo ha riferito ai media locali un rappresentante del ministero dell'Interno della Bielorussia. "Diverse persone sono state arrestate per aver partecipato a un evento di massa non autorizzato", ha detto il rappresentante. Sabato gli attivisti hanno organizzato un evento podistico denominato "Race of the Free" in uno dei principali parchi di Minsk. Le proteste del fine settimana dell'opposizione sono diventate un appuntamento fisso nel paese sin dalle contestate elezioni presidenziali del 9 agosto. (Rum)