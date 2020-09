Inps: Carfagna (FI), Tridico? M5s alimenta sua casta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall’aboliamo la casta ad alimentiamo la casta, basta che sia la nostra. Il credo del Movimento cinque stelle è cambiato con la stessa velocità che è servita a firmare l’aumento stratosferico per lo stipendio del direttore dell’Inps Pasquale Tridico". Lo scrive in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. "Tutto questo è scandaloso e lo è ancora di più nel momento di crisi che stiamo vivendo con la cassa integrazione non versata o erogata in perenne ritardo, con le persone che perdono il lavoro, le aziende e gli esercizi commerciali che chiudono. Non si possono chiedere sacrifici su sacrifici agli italiani e poi permettere questi scempi", conclude.(Com)