Enegia: Arrigoni (Lega) su rinnovabili disastroso esito terzo bando Dm Fer1 (3)

- "Purtroppo il governo e la maggioranza, in fase di conversione del decreto, hanno bocciato per incompetenza in economia e regolazione energetica - rimarca Arrigoni - emendamenti significativi presentati dalla Lega, ma anche da altri gruppi, volti a rimuovere le criticità per consentire che molti investimenti potessero essere portati a termine nei limiti dei contingenti stabiliti dal decreto. Inoltre, il flop del meccanismo delle aste e dei registri non solo sta limitando gli investimenti ma, con la scarsa concorrenza nella domanda agli incentivi, sta determinando alti prezzi di asta. Quelli del terzo bando si sono assestati a circa 65 Euro Mw/h: un livello di quasi 20 Euro Mw/h superiore ai prezzi di mercato. Questa differenza non solo la pagano i consumatori italiani ma addirittura innesta un circolo vizioso perché rende diseconomici altri strumenti di mercato, come ad esempio i Ppa. Questa inaccettabile inefficienza autorizzativa porta - conclude il senatore della Lega - a un’inefficienza delle aste e, in ultima analisi, a famiglie e imprese italiane che verranno ulteriormente tartassate in bolletta". (Com)