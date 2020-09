Coronavirus: staff, notizie senza fondamento, Berlusconi non ha mai chiesto rientro in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie diffuse sono "totalmente prive di fondamento. Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, continua il suo periodo di isolamento a casa, è comunque al lavoro, ha partecipato al vertice del Ppe" (Partito popolare europeo) e "oggi ha in programma diverse riunioni. Non ha mai chiesto né desiderato - come è ovvio - di poter tornare in ospedale". Lo chiarisce una nota dello staff del presidente azzurro. (Com)