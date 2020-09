Francia: attacco Parigi, l'assalitore riconosce di aver agito per le vignette di Charlie Hebdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo di nazionalità pakistana arrestato ieri perché ritenuto il principale responsabile dell'attacco all'arma bianca contro due persone nei pressi della ex sede del settimanale Charlie Hebdo ha ammesso di aver agito "nel contesto della ripubblicazione delle caricature" di Maometto da parte del settimanale satirico. Lo riferiscono i media francesi citando fonti vicine all'inchiesta, secondo le quali l'aggressore "non ha sopportato" i disegni sul profeta. Il quotidiano "Le Monde" ha riferito che durante il fermo l'uomo, che parla male il francese e l'inglese, ha anche riconosciuto la dimensione politica del gesto. Questa mattina l'Eliseo ha fatto sapere di aver preso contatti con le famiglie delle vittime "per esprimere sostegno e solidarietà". Nella serata di ieri la presidenza francese ha inoltre annunciato che il presidente Emmanuel Macron non si esprimerà su quanto accaduto. (Frp)